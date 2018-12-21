Kayserispor'da Rotman kadroda
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında B.B.Erzurumspor'a konuk olacak Kayserispor'da Rotman kadroda olacak.
Pazar günü B.B.Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor'da Rotman maç kadrosuna alındı. 31 Kasım tarihindeki Galatasaray maçından bu yana sarı kırmızılı formayı giyemeyen Rotman, ilk yarının son maçında görev alacak. Sakatlığından ötürü müsabık olamayan Rotman, teknik direktör Hikmet Karaman tarafından Erzurum'da görevlendirilecek. Rotman, kart cezalısı olan Mensah'ın yokluğunda orta sahada Şamil ile birlikte 11'de görev yapacak.
3 EKSİK VAR
Sakatlığı bulunan Oğuzhan Berber ile Sakıb Aytaç, sarı kart cezalısı Bernard Mensah Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Karaman kupa maçında görev vermediği Silviu Lung, Jean Armel Kana Biyik, Şamil Çinaz, Deniz Türüç gibi as futbolcularına ilk 11'de görev verecek. Cezası biten Sapunaru da, yarın sahada olacak.
- 21.12.2018 11:56
- Güncelleme: 21.12.2018 12:07
-
Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Ersun Yanal reçeteyi yazdı!. FBnin yanlışı yok esas sorun VARın devreye sokulması. oysa eskiden ne iyiydi
-
Fırtına'da topyekün mücadele
Toplam 2
Yorum
Fırtına'da topyekün mücadele. Onur, Burak, Kucka, Esteban ve Olcay gibi yüksek ücretli oyuncularla yolları ayırmayı planlıyor. rodeganın maaşını yükseltmeye çalışıyor
-
Hoşgeldin Soldado
Toplam 1
Yorum
Hoşgeldin Soldado . 6 maçlık cezası sona eren Soldado,. yeniden sahaları karıştır.
Kayserispor'da Rotman kadroda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.