Kayserispor'da Rotman kadroda
21 Aralık 2018, Cuma
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'da kadroda

Kayserispor'da Rotman kadroda

'in ilk yarısının son haftasında B.B.Erzurumspor'a konuk olacak 'da kadroda olacak.

Pazar günü B.B.Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak 'da maç kadrosuna alındı. 31 Kasım tarihindeki maçından bu yana sarı kırmızılı formayı giyemeyen Rotman, ilk yarının son maçında görev alacak. Sakatlığından ötürü müsabık olamayan Rotman, tarafından Erzurum'da görevlendirilecek. Rotman, kart cezalısı olan Mensah'ın yokluğunda orta sahada Şamil ile birlikte 11'de görev yapacak.


3 EKSİK VAR
Sakatlığı bulunan ile Sakıb Aytaç, sarı kart cezalısı Bernard Mensah Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör Karaman kupa maçında görev vermediği Silviu Lung, Jean Armel Kana Biyik, Şamil Çinaz, Deniz Türüç gibi as futbolcularına ilk 11'de görev verecek. Cezası biten Sapunaru da, yarın sahada olacak.

  1. 21.12.2018 11:56
  2. Güncelleme: 21.12.2018 12:07
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