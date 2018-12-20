Kayserisporlu Abdullah ilk maçına çıktı
20 Aralık 2018, Perşembe
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Kayserisporlu Abdullah ilk maçına çıktı

Kayserisporlu Abdullah ilk maçına çıktı

'da geçen hafta profesyonel sözleşme imzalanan 18 yaşındaki futbolcu , A takım ile ilk maçına çıktı.

Futbola alt yapısında başlayan Kocasinan doğumlu , lisanslı olarak Kayserispor U13 takımı ile müsabakalara çıktı. Bu sezon sarı-kırmızılı takımın U21 takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, sağ bek mevkiinde oynuyor. Kayserispor'un, ile yaptığı maçın ardından sonra teknik direktör 'dan olumlu not alan genç futbolcu profesyonel yapıldı ve 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Akhisarspor galibiyeti sonrası Altayspor maçı için yapılan antrenmanlarda A takım kadrosuna alınan 2000 doğumlu futbolcu, Kayserispor A takım formasını ilk kez Altay ile oynanan 5'inci Tur rövanş maçında giydi. Maçın 83'üncü dakikasında Chery'nin yerine oyuna dahil oldu.

Müsabaka sonrasında teknik direktör Hikmet Karaman'ın tebrik ettiği Abdullah ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayserispor Alt Yapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, "Alt yapımızdan çıkmış olan bir sporcumuzun A takım seviyesine gelmesi bizim için mutluluk verici. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

  1. 20.12.2018 18:26
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