Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında dün Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 5-0 mağlup olan ve 12 puanla 17'nci sırada bulunan Kayserispor'da başkan Erol Bedir ile teknik direktör Ertuğrul Sağlam bugün bir araya geldi. Kulüp tesislerinde yapılan görüşme yaklaşık 3.5 saat sürerken, görüşmenin ardından teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yola devam kararı alındı. Ertuğrul Sağlam dün oynanan mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim. Başkanla oturup değerlendireceğiz. Daha oturmadık, durum değerlendirmesi yapmadık. Bir oturalım şöyle sağlıklı bir şekilde. Şu anda maçın sıkıntısı da üzerimizde. Sağlıklı bir kafayla ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Sorumluluğun bilincinde bir insan olarak bu işte bizim de bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla yapılması gereken bir şey varsa da yaparız" demişti.