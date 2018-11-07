Kayserispor'da Kana Bıyık kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    'da Kana Bıyık bırakıldı

    Kayserispor'da Kana Bıyık kadro dışı bırakıldı

    'da savunma oyuncusu Kana Bıyık'ın süresiz bırakıldığı bildirildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Kamerunlu savunma oyuncusu Kana Bıyık, disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz bırakıldı.

    'in 11. haftasındaki maçta MKE Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören Kana Bıyık'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    " A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve teknik heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır."

    1. 7.11.2018 19:15
    2. Güncelleme: 7.11.2018 19:16
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