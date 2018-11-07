Kayserispor'da Kana Bıyık kadro dışı bırakıldı
Kayserispor'da savunma oyuncusu Kana Bıyık'ın süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Kamerunlu savunma oyuncusu Kana Bıyık, disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki maçta MKE Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören Kana Bıyık'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı profesyonel oyuncularımızdan Kana Bıyık antrenmanlarda, müsabakalarda ve teknik heyetimizin belirlediği takım organizasyonlarında gösterdiği disiplinsiz davranışlar sebebiyle teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, yönetim kurulu kararı ile süresiz kadro dışı bırakılmıştır."
- 7.11.2018 19:15
- Güncelleme: 7.11.2018 19:16
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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