Erol Bedir: "Kanun artık çıkmalı" – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    : " artık çıkmalı"

    Erol Bedir: "Kanun artık çıkmalı"
    Başkanı , futbol kulüplerinin yaşadığı maddi çıkmazlar sonrası başkan ve yöneticilerin mali sorumluluk altına girmesi gerektiğini söyledi. Bedir, "Kulüp yöneticilerine mali sorumluluk getirilmesi lazım. çıkması lazım" diye konuştu.
    1. 18.8.2018
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