Sarı Mustafa kalbine yenik düştü
Kayserili Futbol Antrenörü 55 yaşındaki Mustafa Hür Öztürk’ün, tatil yaptığı Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi Kayseri spor camiasını üzüntüye boğdu
- 31.7.2018 12:31
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UEFA'dan Türk hakemlere görev
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Bak bu konuda ,, bilhassa "BIYIKLI " hakemlerimiz cok iyidir...
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Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
Toplam 1
Yorum
OH VALLA BEDAVA OH VALLA BEDAVA . BEDAVAYA OYUNCU. GS DE EN DİYE YE 3 MİLYON VERSEK Mİ VERMESEK Mİ DİYE TARTIŞALIM
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Artik taraftarlar en az başkan kadar olayları yakından takip ediyor ve gerçeklerle yüzleşmeyi biliyor. Yani, safsatayla kandırılması cok zor
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