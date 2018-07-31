Sarı Mustafa kalbine yenik düştü
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    kalbine yenik düştü

    Sarı Mustafa kalbine yenik düştü

    Kayserili Futbol Antrenörü 55 yaşındaki ’ün, tatil yaptığı Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi spor camiasını üzüntüye boğdu

    Futbolculuk hayatı boyunca Emniyetspor, Yeni Sanayispor, Köy Hizmetleri ve Meysuspor gibi takımlarda forma giyen ve '''' lakabı ile futbolunun yakından tanıdığı , bıraktan sonra yoluna antrenör olarak devam etmişti. Son olarak Birinci Amatör Küme takımlarından Sanayi Esnafspor'u çalıştıran Öztürk, tatil için bulunduğu Fethiye'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Bu haber Kayseri futbol camiasını üzüntüye boğarken, yakınları tarafından cenazesi Kayseri'ye getirilecek olan Mustafa Hür Öztürk, yarın toprağa verilecek.
    1. 31.7.2018 12:31
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