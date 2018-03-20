Kayserispor’un genç kalecileri eldiven bekliyor
Kayserispor'un iki önemli kalecisi Silviu Lung ile Muammer Yıldırım, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bu durumda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Vedat Karakuş ile alt yapı takımlarında forma giyen 3 isim forma için aday.
Kariyerlerinde hiç bir SüperLig maçı olmayan 4 genç file bekçisinden biri ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. En büyük aday sezona üçüncü kaleci olarak başlayan 1998 doğumlu Vedat Karakuş. Bu ismin yanı sıra alt yapı takımlarında forma giyen 2002 doğumlu Doğan Alemdar, 1997 doğumlu Nuh Naci Kırlangıçoğlu ve 1998 doğumlu Sefa Öztürkmen isimleri de forma bekliyor.Bu dört kaleciden biri Fenerbahçe maçında kaleyi korurken diğeri ise kulübede oturacak. İlk on birde çıkacak olan isim Süper Lig kariyerindeki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamanın heyecanını yaşayacak.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:10
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Para var puan yok!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TOLGAY hemen hemen her maç topla kalabalık içine çok giriyor zamanında ayağından top çıkarmazsa başakşehir maçındaki gibi daha çok gol yeriz
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Çalımbay, Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
çok net TS un aykutu buda
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Güneş hedef koydu! G.Saray maçına...
Toplam 5
Yorum
bjk advers Maç içinde herşeye nane olup tek bir olumlu iş yapmayan tolgay takımın gol yemesinin bir numaralı sorumlusudur topu kaptırıp yalandan düşsün
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