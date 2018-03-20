F.Bahçe maçında kaleyi kim koruyacak?
Kayserispor'un iki önemli kalecisi Silviu Lung ile Muammer Yıldırım, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Bu durumda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan Vedat Karakuş ile alt yapıda forma giyen 3 isim forma için aday. Dört genç file bekçisinden biri kariyerinde ilk kez Süper Lig maçına çıkacak.
Lige verilen milli aranın ardından Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. sarı-kırmızılı takım bu maç öncesinde kalede büyük sıkıntı yaşıyor.
Rumen File Bekçisi Silviu Lung son oynanan Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Muammer Yıldırım ise ameliyat olarak sezonu kapattı. Durum böyle olunca eldiven genç isimlere kaldı.
Kariyerlerinde hiç bir Süper Lig maçı olmayan 4 genç file bekçisinden biri ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. En büyük aday sezona üçüncü kaleci olarak başlayan 1998 doğumlu Vedat Karakuş.
Bu ismin yanı sıra alt yapı takımlarında forma giyen 2002 doğumlu Doğan Alemdar, 1997 doğumlu Nuh Naci Kırlangıçoğlu ve 1998 doğumlu Sefa Öztürkmen isimleri de forma bekliyor.Bu dört kaleciden biri Fenerbahçe maçında kaleyi korurken diğeri ise kulübede oturacak.
İlk on birde çıkacak olan isim Süper Lig kariyerindeki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamanın heyecanını yaşayacak.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:16
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Cedi'ye büyük jest!
Toplam 1
Yorum
Cedi go go! Bizim mıllı takım formasından daha güzel dizayn edilmiş..
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G.Saray'da yeni başkan adayı!
Toplam 1
Yorum
Yöneticilik başka Galatasaraylılık başka. Sorsan Dursun Özbek çok iyi bir Galatasaraylı. Kısa-uzun vadeli planlar nedir, bunları bilmek lazım.
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Isla: "Bana değil Aykut Kocaman'a sorun"
Toplam 2
Yorum
Fb Arkadaş sen daha şeneri kesemiyon senin ne işin var sahada !
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