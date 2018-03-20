F.Bahçe maçında kaleyi kim koruyacak? – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    F.Bahçe maçında kaleyi kim koruyacak?

    F.Bahçe maçında kaleyi kim koruyacak?

    'un iki önemli kalecisi Silviu Lung ile , maçında forma giyemeyecek. Bu durumda sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ile alt yapıda forma giyen 3 isim forma için aday. Dört genç file bekçisinden biri kariyerinde ilk kez maçına çıkacak.

    Lige verilen milli aranın ardından , Spor Toto 'de kendi sahasında 'yi konuk edecek. sarı-kırmızılı takım bu maç öncesinde kalede büyük sıkıntı yaşıyor.

    Rumen File Bekçisi Silviu Lung son oynanan maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. ise ameliyat olarak sezonu kapattı. Durum böyle olunca eldiven genç isimlere kaldı.

    Kariyerlerinde hiç bir Süper Lig maçı olmayan 4 genç file bekçisinden biri ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. En büyük aday sezona üçüncü kaleci olarak başlayan 1998 doğumlu .

    Bu ismin yanı sıra alt yapı takımlarında forma giyen 2002 doğumlu Doğan Alemdar, 1997 doğumlu Nuh Naci Kırlangıçoğlu ve 1998 doğumlu Sefa Öztürkmen isimleri de forma bekliyor.Bu dört kaleciden biri Fenerbahçe maçında kaleyi korurken diğeri ise kulübede oturacak.

    İlk on birde çıkacak olan isim Süper Lig kariyerindeki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamanın heyecanını yaşayacak.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:16
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