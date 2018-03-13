‘Kalan 9 maç sürprizlere gebe’ – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    9 maç sürprizlere gebe’

    ‘Kalan 9 maç sürprizlere gebe’
    hedefinde emin adımlarla yoluna devam eden 'da Başkan Erol Bedir, deplasmanda ateş hattındaki 'yla karşılaşacaklarını hatırlatarak, 9 maçın sürprizlere gebe olduğunu söyledi. Bedir, sarı kırmızılı takımın Avrupa hedefinden sapmadığını belirterek, "Hedeflerimiz konusunda bir sapmamız yok. İlk yarıdan kötü değiliz. Beklentiler yüksek ama ligin 2. yarısında herkes can derdinde. Bu saatten sonra rakibimizin kim olduğu, kimle oynadığımız önemli değil. Önemli olan, oynadığımız karşılaşma sonrası hanemize kaç puan yazdığımız" diye konuştu.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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