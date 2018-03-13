‘Kalan 9 maç sürprizlere gebe’
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:03
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
‘Kalan 9 maç sürprizlere gebe’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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