Kayserispor tesislerini öğrencilere açtı
Kayseri'de, Sportif İş Birliği Protokolü kapsamında Futbol Küçük Erkekler İl Birinciliği, Kayserispor tesislerinde düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Hep birlikte omuz omuza çalışıp futbol ve spor adına imkanlarımızı kullanmanın çabası içerisindeyiz” dedi.
4 takımın ter döktüğü karşılaşmayı, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile futbolculardan Deniz Türüç izledi.
Oynanan maçların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç verdi. Ardından bir açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor olarak bizde 12 ülkeden 14 yabancı oyuncu var. Oynattığımız Türk futbolcularında çoğu yurtdışından gelme. 80 milyondan toplasanız 2 veya 3 futbolcu 24 kişilik kadromuzda yok. Milli ve yerli oyuncu oynatmak istememize rağmen başarılı olmak için bunu yapamıyoruz. Biz kapılarımızı ardına kadar açtık. Bizler hep birlikte omuz omuza çalışıp futbol ve spor adına imkanlarımızı l kullanmanın çabası içerisindeyiz. Uzun yıllardır Kayseri'de bir birlik ve bütünlük havası var ama özellikle bu yıllarda kimse 'Ben şuranın müdürüyüm' demiyor ve bu çocuklar için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da, "Bu dönem Kayseri'de spor lisemizi açtık. Bu lisenin açılışından sonra Erol Bedir başkanımızı ziyarete gittik ve durumu anlattık. Bizim derdimiz Kayseri'de Kayserispor'a altyapı oluşturacak öğrencilerimizi nasıl yetiştiririz diye uğraşıyoruz. Daha sonrada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Netice itibariyle bugün bunun başlangıcını yaptık. İlkokuldan başlamak üzere 50 kişilik bir taban oluşturarak öğrencilerimizi futbola başlatırız diye düşünüyorum. Bu bir temeldir. Çekirdekten yetiştireceğimiz bu öğrencilerimiz Kayserispor'a ve Türk sporuna temel oluşturacak diye düşünüyorum" diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Kayserispor tesislerinin okullara ve öğrencilere açılması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Şehrin dinamiklerinin hepsi spor için bir araya geliyor. bu çocukların hepsi bizim evlatlarımız ve ülkenin geleceği. Takımların a kadroları hep yabancı takımlardan oluşuyor. İnşallah ilerleyen zamanda böyle genç sporcularımıza yetenek taramaları yapılarak bu tür faaliyetlerle ön plana çıkarıp onları Türk sporuna kazandırmak en büyük hedefimizdir" şeklinde konuştu.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:31
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Vagner Love'dan ayrılık sinyali!
Toplam 12
Yorum
tarafsız bölge Böyle oynayacaksa ayrılmasında hayır var.
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Avrupa aşkına
Toplam 11
Yorum
kerem yan tarafta puan tablosu var bidaha bak bakalım hangi şampiyonlar ligine gidebiliyorsun?
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Avrupa aşkına
Toplam 11
Yorum
kerem yan tarafta puan tablosu var bidaha bak bakalım hangi şampiyonlar ligine gidebiliyorsun?
Kayserispor tesislerini öğrencilere açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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