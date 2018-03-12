"Süper Lig'de kalan 9 hafta sürprizlere gebe" – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    "'de kalan 9 hafta sürprizlere gebe"

    "Süper Lig'de kalan 9 hafta sürprizlere gebe"

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 'de kalan 9 maçın süprizlere gebe olduğunu, sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıdaki topladığı puanlardan sadece 3 puan geride olduğunu söyledi. Bedir, sarı kırmızılı takımın Avrupa hedefine emin adımlarla yöneldiğini belirterek ''Hedeflerimiz konusunda bir sapmamız yok. İlk yarıdan kötü değiliz. Beklentiler yüksek ama, ligin yarısında herkes can derdinde'' dedi

    Hafta sonunda ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Bedir, "Bu saatten sonra rakibimizin kim olduğu, kimle oynadığımız önemli değil. Önemli olan, oynadığımız karşılaşma sonrası hanemize kaç puan yazdığımız. Şu anda Avrupa hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. Kolay maç yok. Her maçın kendine göre zorluğu var. Kolay teslim olan takım yok. Averaj takımı gözüyle bakılan takımların bile mücadelesini görüyorsunuz. Yoksa gönlümüz neler istiyor neler. Çıkıp her takıma 4-5 atıp, tribünde rahat rahat maç izlemeyi kim istemez. Teknik direktörümüz tribüne gönderilmemesini kim istemez. İkinci yarıdaki maçların, 90 dakikaların telafisi yok. Bakın Başakşehir Alanya'ya farklı yeniliyor. , ile beraberliği son anda sağlıyor. Lider 'a Konyaspor kök söktürüyor. Öncelikle kendi sahamızdaki maçlarımızı kazanıp, bulunduğumuz yerde kalmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:39
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