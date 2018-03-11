“Tekrardan seri yakalamamız lazım” – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    seri yakalamamız lazım”

    “<a href="/index/tekrardan?id=950d3b5a-7ad9-4058-8317-77b6a536bbb0" class="" rel="tag">Tekrardan</a> seri yakalamamız lazım”

    Kayserispor Antrenörü Hakan Ertürk, “ seri yakalamamız lazım” dedi.

    ekiplerinden Kayserispor, ligin 25. haftasında sahasında 'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Antrenörü Hakan Ertürk, maçı değerlendirdi.

    Ertürk, "Böyle maçlarda takımı konsantre etmek biraz daha zor, Karabük'ün içerisinde bulunduğu durumdan dolayı. Bunun bilincindeydik. Buna göre hazırlandık. Maçın başında hiçbir zaman yapmadığımız bir yan top neticesinde yediğimiz golden dolayı geriye düştük. Daha sonraki pozisyonlarda bir penaltı pozisyonu vardı. Bizce penaltıydı. Bu penaltı pozisyonuna hocamız itirazından dolayı tribüne gönderildi. Neticede beraberliği yakaladık. Bizim topla oynama oranımız yüzde 68 gibi bir rakam. Bunları yaptığımızda sonucunda geleceğini biliyorduk. Bunun bilincinde maçı kontrolümüzde götürdük. Neticede 3-1 yaptık. Belki pozisyonlara dikkat etseydik farkı da açabilirdik. Bize yakışmayan bir tane daha yan toptan pozisyon verdik, 3-2 kazandık. Neticede 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

    Kayserispor'un hedefleri olduğunu kaydeden Ertürk, "Bizim hedefimiz var. Şehir, yönetim, teknik ekip ve futbolcu olarak bu hedef doğrultusunda bir 3 puan daha alarak ilerliyoruz. Tekrar bir seri yakalamamız lazım. Bu maçı da serinin başlangıcı olarak görüyoruz. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:44
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