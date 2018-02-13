Kayserispor’dan komandolara ziyaret
Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve beraberindeki bazı futbolcular, Kayseri 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, takım kaptanı Umut Bulut ve bazı futbolcular, Kayseri 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Takım otobüsü ile tugaya gelen heyet, bir süre komutanlar ve askerlerle sohbet etti.
UMUT BULUT: "VATANIMIZ HER ZAMAN AYAKTA KALACAKTIR"
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Umut Bulut ise, "Bugün askeriyemizi ziyarete geldik. Türkiye'deki bütün komutanlarımızdan ve askerlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde ülkemiz ayakta kalıyor. Biz de bir nebze olsun başkanımız, yönetim ve futbolcu arkadaşlarımıza moral olarak komutanlarımızın yanına geldik. Onlara bu zorlu süreçte kendi adımıza moral verebildiysek bizim için mutluluk verici. Şehitlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin. Vatanımıza ve milletimize Rabbim zeval vermesin. Vatanımız her zaman ayakta kalacaktır. Bunu her zaman askerlerimiz, devletimiz ve vatandaşlarımız gösteriyor" diye konuştu.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:29
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Burak'sız Trabzon, gol sessizliği büründü
Toplam 1
Yorum
berkan Üretmeyen bir orta saha ile çok attı.Buraklı sistem yerine sistemli Burak oyunu olsa 20 golü geçerdi ve takım da zirve de olurdu.
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Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!
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Yorum
CELAL UMUT FAKIRIN EKMEGI DIYORSUN HAFTAYA FARK 4 E CIKAR
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 7
Yorum
CELAL SENDE ONLARI ALMADIN ILK MACTA BOYLE YAZDINMI NIYE GELMIYORLAR DIYE
Kayserispor’dan komandolara ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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