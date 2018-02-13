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    13 Şubat 2018, Salı
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    Kayserispor’dan komandolara ziyaret

    Kayserispor’dan komandolara ziyaret

    Kayserispor Kulüp Başkanı ve beraberindeki bazı futbolcular, Kayseri 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, takım kaptanı ve bazı futbolcular, Kayseri 1. Komando Tugayı'nı ziyaret etti. Takım otobüsü ile tugaya gelen heyet, bir süre komutanlar ve askerlerle sohbet etti.

    Ziyaretin ardından konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı , "Kayseri Komando Tugayı'na bir moral ziyareti yapmak istedik. Sağ olsun komutanlar bu isteğimizi kabul ettiler ve kendileriyle iyi bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Biliyorsunuz, Türkiye yıllardır büyük sıkıntıların içerisinde. İçeride ve dışarıda birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmak isteyen, bize rahat vermek istemeyen düşmanlarla mücadele ediyor. Bu mücadele içerisinde topyekun 80 milyon dualarımıza bu mücadeleyi verenleri destekliyoruz. Onlara dua ediyoruz. Bu mücadele içerisine olanların içerisinde bir birlik var ki, buda Kayseri Komando Tugayıdır. Nerede hangi sıkıntı olursa olsun, o işe hızır gibi yetişiyorlar. Allah onlardan razı olsun. En büyük kaybı da buradan veriyoruz. Şuanda Afrin'de şehit olanlarımızın yaklaşık yarısı bu tugaydan. Bu vesileyle takımım adına, taraftarlarımızın adına, şehrimiz adına bu mücadeleyi veren askerlerimizi, polislerimizi dualarla yad ediyorum. Elimizden gelen ne varsa, onların hepsini yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Biz eğer bugün huzur içerisinde evlerimizde rahat rahat uyuyorsak bu insanların sayesinde. Onlar haklarını helal etsinler. Şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

    UMUT BULUT: "VATANIMIZ HER ZAMAN AYAKTA KALACAKTIR"
    Sarı-kırmızılı takımın kaptanı ise, "Bugün askeriyemizi ziyarete geldik. Türkiye'deki bütün komutanlarımızdan ve askerlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde ülkemiz ayakta kalıyor. Biz de bir nebze olsun başkanımız, yönetim ve futbolcu arkadaşlarımıza moral olarak komutanlarımızın yanına geldik. Onlara bu zorlu süreçte kendi adımıza moral verebildiysek bizim için mutluluk verici. Şehitlerimizin hepsine Allah rahmet eylesin. Vatanımıza ve milletimize Rabbim zeval vermesin. Vatanımız her zaman ayakta kalacaktır. Bunu her zaman askerlerimiz, devletimiz ve vatandaşlarımız gösteriyor" diye konuştu.


    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:29
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