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    13 Şubat 2018, Salı
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    ‘İçimiz kan ağlıyor’ 1 puanı

    ‘İçimiz kan ağlıyor’ 1 puanı

    Başkanı , “Maçlar gelir geçer. Önemli olan ülkemiz. Şehitlerimizin yasını, matemini tutuyoruz. İçimiz kan ağlıyor” dedi

    ANADOLU derbisinde sahasında Sivas'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, maçtan çok hain teröristlerin saldırısında şehit olan kahramanlarımıza dikkat çekti. Maç öncesi, devre arasında ve sonrasında Afrin şehitleri için müzik çaldırmadıklarını ve sahaya Sivasspor Kulübü ile birlikte hareket ederek siyah bantla çıktıklarını, böylece kahraman Mehmetçiğe selam gönderdiklerini söyleyen Bedir, "Maçlar gelir geçer. Önemli olan ülkemiz. Şehitlerimizin yasını, matemini tutuyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin. Şehitlerimizin acısını yüreğimizde duyuyoruz" diye konuştu.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
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