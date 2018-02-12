Anadolu derbisinde sezonun flaş ekipleri Kayserispor'la Sivasspor, Kayseri'de kozlarını paylaştı. Umut'un auta giden aşırtma vuruşu dışında başka bir tehlikenin yaşanmadığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Yiğido'nun yıldız golcüsü Kone, 41'de sakatlanıp yerini Robinho'ya bıraktı.



ROBİNHO SİFTAH YAPTI

Kırmızı-beyazlıların ses getiren yıldız transferi Robinho, Türkiye kariyerindeki ilk golünü 2. maçında klasına yakışır bir vuruşla buldu. Sambacı, frikikte 32 metreden Silviu'yu avladı. 67'de ise savunmanın hatasını affetmeyen Umut, eşitliği getirdi. Kalan sürede skor değişmedi ve Kayserispor'un kendi sahasındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Maç öncesi her iki takım, TFF'den alınan özel izinle kollarına 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için siyah bant taktılar.



'Bizden biraz çekinmişler'

SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, rakipleri Kayserispor'un kendilerinden çekindiğini iddia etti. Aybaba, "Birkaç pozisyonu gole çevirebilirdik. Bizden biraz çekinmişler önde baskı yapmadılar. Hızlı kontratak takımı olduğumuzu anlamışlar. 1 puan bence iyi" değerlendirmesinde bulundu.



Robinho dersine çalışmış!

SİVASSPOR'da ilk golünü jeneriklik bir füzeyle atan Robinho, çalışmasının karşılığını aldığını vurguladı. Brezilyalı yıldız, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. Hafta içerisinde çok frikik çalıştım. Şık bir gol oldu, mutluyum. Soğuk hava benim için problem değil, idmanlarda ısınıyorum" ifadelerini kullandı.



Umut'tan Mustafa Denizli'ye sitem

BU sezon ligde 21. maçında 11. golünü atan Umut Bulut, "Her zaman fiziki istikrarımı korudum. 1 Ocak 2016 ve 31 Mayıs 2016 arasında zor bir sezon geçirdim" sözleriyle Galatasaray'da oynadığı dönemdeki Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi işaret etti.