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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    aşkına

    Avrupa aşkına

    , Zeytin Dalı Harekatı’nda önemli görevler üstlenen birliklerden 1. Komando Tugayı’nı ziyaret etti

    deplasmanında ter dökecek 'da Başkan Erol Bedir, hedeflerinin olduğunu söyledi. Ligde sona yaklaşıldıkça gollerin ve puanların öneminin artığını vurgulayan Bedir, "Adım adım gidiyoruz. Kaç puanla nerede olduğumuz önemli değil. Önemli olan koymuş olduğumuz Avrupa hedefinin sezon sonu gerçekleşmesidir. Taraftarımızın da desteği ile gelecek sezon Avrupa'da oluruz diye umut ediyorum" dedi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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