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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    hazır kıta

    Kayserispor hazır kıta
    Ligde aynı puanda bulunduğu ile kritik bir maça çıkacak , G.Saray yenilgisini 'de telafi etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Lopes, Mendes ve Boldrin sarı kart ceza sınırında. Göztepe'de sakat Ghilas ve Hakan Çinemre'nin dışında cezalı Kadu da yok. Castro, Beto, Halil Akbunar ve ise ceza sınırında yer alıyor.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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