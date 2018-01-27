Kayserispor hazır kıta
Ligde aynı puanda bulunduğu Göztepe ile kritik bir maça çıkacak Kayseri, G.Saray yenilgisini İzmir'de telafi etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Lopes, Mendes ve Boldrin sarı kart ceza sınırında. Göztepe'de sakat Ghilas ve Hakan Çinemre'nin dışında cezalı Kadu da yok. Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin ise ceza sınırında yer alıyor.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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