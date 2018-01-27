Göztepe ve Kayseri yenişemedi!

Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Orta alanın sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ileri doğru uzun oynadı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza yayı gerisinde Stephane Badji'nin önünde kaldı. Badji bekletmeden gelişine vuruşunu yaptı. Kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu.

Bu golle Kayserispor deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı yüksek tempoda başladı. İki ekip de pozisyonlar buldu. Göztepe aradığı golü 72. dakikada buldu. Sabri Sarıoğlu'nun havadan uzun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tayfur Bingöl altıpas sol çaprazından vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Göztepe eşitliği yakaladı.

KANA BIYIK ATILDI!

Kayserispor'da 76. dakikada Kana Biyik rakibi Adama Traore'e yaptığı sert faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. Kayserispor kalan dakikaları 10 kişi oynadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Badji de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan rakibine karşı Göztepe aradığı golü bir türlü bulamadı ve zorlu mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Kayserispor ve Göztepe puanlarını 31 yaptı. Trabzonspor'u maç fazlasıyla geçen Kayserispor 5.sıraya, Göztepe ise 6. sıraya yerleşti.