Akigo'dan tarihi galibiyet!
Teleset Mobilya Akhisarspor yeni stadındaki ilk galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı
Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba
Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 20:23
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında iki Süper Lig temsilcisinin mücadelesinde kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gece maçında yeşil-siyahlılar, tıpkı Antalyaspor maçında olduğu gibi golü son dakikalarda buldu ve Kayserispor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.
GOL: 89' ERAY ATASEVEN | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Akhisarspor'a yeni stadındaki ilk galibiyeti getiren golü Eray Ataseven kaydetti. 89. dakikada Ömer'in rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas çizgisinin bir metre önünde iyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in ellerinin üzerinden filelere gitti. 1-0
Rövanş karşılaşması 7 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Giresunspor - Fenerbahçe | CA...
-
İşte Konyaspor-Galatasaray maçının...
-
Galatasaray, kupada avantaj p...
-
Talisca, Hopf'un hatasını aff...