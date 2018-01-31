 Akigo'dan tarihi galibiyet! - Türkiye Kupası - 31 Ocak 2018 Çarşamba

Akigo'dan tarihi galibiyet!

Teleset Mobilya Akhisarspor yeni stadındaki ilk galibiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda aldı

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 31 Ocak 2018, Çarşamba

Güncelleme: 31 Ocak 2018, Çarşamba 20:23

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında iki Süper Lig temsilcisinin mücadelesinde kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gece maçında yeşil-siyahlılar, tıpkı Antalyaspor maçında olduğu gibi golü son dakikalarda buldu ve Kayserispor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

GOL: 89' ERAY ATASEVEN | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Akhisarspor'a yeni stadındaki ilk galibiyeti getiren golü Eray Ataseven kaydetti. 89. dakikada Ömer'in rakip yarı alanın ortalarından ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas çizgisinin bir metre önünde iyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'in ellerinin üzerinden filelere gitti. 1-0

Rövanş karşılaşması 7 Şubat'ta Kayseri'de oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN