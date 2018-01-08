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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    “Sumudica’nın hırsı bizi motive ediyor”

    “Sumudica’nın hırsı bizi motive ediyor”

    Kayserispor’un file bekçisi , Antalya kampının çok iyi geçtiğini söyleyerek, özellikle ’nın saha dışındaki hırslı yapısının kendilerini de motive ettiğini belirtti.

    Kayserispor'un kalecisi , açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı iyi bir noktada bitirdiklerini söyleyen Muammer Yıldırım, "Hem kupa hem de ligde iyi bir gidişatımız var. Ligde 30 puan topladık. Kupada Antalya'yı ilk maçta 3-1 yendik ve avantaj sağladık. Kampta iyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Antrenmanlar iyi gidiyor. İkinci yarıda ilk yarıdaki galibiyetleri sürdürerek çıkışımızı ilerletmek istiyoruz. Ligden önce Antalyaspor'la oynayacağız, ardından Galatasaray maçımız var. İki kulvarda da iyi yerlere gitmek istiyoruz. İnşallah bu seneyi en iyi yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.

    "HOCA BİZİ MOTİVE EDİYOR"
    'nın saha kenarında çok hırslı olmasının kendileri için pozitif etki oluşturduğunu dile getirem Muammer, "Herkes televizyonlardan da görüyor. Hocamız çok istekli, azimli, hırslı. Sanki kendisi oynuyormuş gibi yaşıyor maçı. Bu durum da ister istemez bize ekstra motivasyon sağlıyor. Her şey yolunda gidiyor ve bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

    Geçen senenin Kayserispor için kötü geçtiğini aktaran Yıldırım, "Geçen sene bizim adımıza çok sıkıntılı geçti. Neredeyse maçlara 3 bin kişiden fazla gelmiyordu. Desteği ihtiyacımız vardı, değişime ihtiyacımız vardı. Bir değişim oldu. Başkan, yönetim, teknik ekip değişti. Bundan sonra her şey çok iyi gitmeye başladı ve yükselişe geçtik. Taraftarların da etkisi arttı ve şehir kenetlendi. Şu anda maçları 30 bin kişiye yakın oynuyoruz. Bu Anadolu takımları için çok önemli bir başarı. 30 puan topladık ve bu büyük bir başarı. Her haftaya maç maç bakarak puan ya da puanlarla ayrılmak için sahaya çıkıyoruz. Zaten bunun neticesinde de ister istemez başarı da gelecektir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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