“Sumudica’nın hırsı bizi motive ediyor”
Kayserispor’un file bekçisi Muammer Yıldırım, Antalya kampının çok iyi geçtiğini söyleyerek, özellikle Teknik Direktör Marius Sumudica’nın saha dışındaki hırslı yapısının kendilerini de motive ettiğini belirtti.
"HOCA BİZİ MOTİVE EDİYOR"
Teknik Direktör Marius Sumudica'nın saha kenarında çok hırslı olmasının kendileri için pozitif etki oluşturduğunu dile getirem Muammer, "Herkes televizyonlardan da görüyor. Hocamız çok istekli, azimli, hırslı. Sanki kendisi oynuyormuş gibi yaşıyor maçı. Bu durum da ister istemez bize ekstra motivasyon sağlıyor. Her şey yolunda gidiyor ve bu şekilde devam edeceğiz" dedi.
Geçen senenin Kayserispor için kötü geçtiğini aktaran Yıldırım, "Geçen sene bizim adımıza çok sıkıntılı geçti. Neredeyse maçlara 3 bin kişiden fazla gelmiyordu. Desteği ihtiyacımız vardı, değişime ihtiyacımız vardı. Bir değişim oldu. Başkan, yönetim, teknik ekip değişti. Bundan sonra her şey çok iyi gitmeye başladı ve yükselişe geçtik. Taraftarların da etkisi arttı ve şehir kenetlendi. Şu anda maçları 30 bin kişiye yakın oynuyoruz. Bu Anadolu takımları için çok önemli bir başarı. 30 puan topladık ve bu büyük bir başarı. Her haftaya maç maç bakarak puan ya da puanlarla ayrılmak için sahaya çıkıyoruz. Zaten bunun neticesinde de ister istemez başarı da gelecektir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
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6 aylığına Paolo De Ceglie
Toplam 2
Yorum
borego takım resmen kiralık oyuncular kampına döndü. fener günü kurtarma peşinde. ileriye dönük hiç bir plan ve proğramı yok. bir umutta yok.
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Hakan Balta'ya lisans
Toplam 1
Yorum
Cevat Kara Terim ya İmprator işte Balta'ya yapılanlara yazıktı Fatih hoca yaptı yine yapacağımı helal olsun defansta Milli Savunma Bakanımız Kabinede__
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Lens bombası
Toplam 13
Yorum
forza15 beşiktaşın karakteri orkan uygın ve lensten geç ve yetenekli ne gerek var 2 side dursun ama orkan ileride bir cenk parası edecektir.
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