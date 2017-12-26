 Sumudica transfer istedi – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Sumudica transfer istedi

    Sumudica transfer istedi
    KAYSERİ Teknik Direktörü Marius Sumudica transfer istedi. Sumudica, "Haksız kararlarla 6 puandan olduk. Oyuncularıma inancım devam ediyor. Ancak 2-3 transfere ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız var, hiçbir şey yapmadan maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Bu normal bir şey değil" değerlendirmesini yaptı.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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