KAYSERİ Teknik Direktörü Marius Sumudica transfer istedi. Sumudica, "Haksız kararlarla 6 puandan olduk. Oyuncularıma inancım devam ediyor. Ancak 2-3 transfere ihtiyacımız var. Bazı oyuncularımız var, hiçbir şey yapmadan maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar. Bu normal bir şey değil" değerlendirmesini yaptı.