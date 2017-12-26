Bedir:"Hedefimiz Avrupa"
Sezon sonu hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirten Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Son 8-10 sene içerisinde 55 puan alınca ilk 5’e yüzde 90 giriyorsunuz. 5. takım da Avrupa Kupası’na gidecek. Maksadımız da zaten o" dedi.
Teknik Direktör Marius Sumudica ile yapılacak toplantıların ardından transfer görüşmelerine başlanacağını aktaran Erol Bedir, "Bu arada devre arasında herkesin merak ediyor, gidecek ve gelecek oyuncular var mı diye. Bununla ilgili hocamızla ön görüşme yaptık. Bugün ve yarın da toplantılarımızı yapıp düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla önce Kayserispor'un hedeflerini anlatacağız. Bu hedeflerle ilgili yapmamız gereken transfer ve diğer anlamlarda bu işi tamamlama noktasında yapmamız gerekenleri anlatacağız. Bunu kamuoyuna mal ettikten sonra bir takım görüşmelerimiz olacak, her takımda olduğu gibi. Çünkü siz aynı kalsanız bile rakip takımların güçleneceği için en azından mesafeyi korumak adına bile olsa onların önüne geçmeniz lazım. Dünkü mağlubiyetimizle birlikte yukarıdaki 7 takımın 5'i puan kaybetti. Dolayısıyla Yeni Malatyaspor mağlubiyeti çok acı olmasına rağmen bu manada biraz da teselli oldu. Bizim bu konumumuzu korumamız ve biraz daha yukarılara çıkmamız için elbette çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.
Takımdan ayrılacakları ise kupada oynanacak olan Antalyaspor maçının ardından açıklayacaklarını dile getiren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Hocamızla onları da konuştuk fakat kupa da olsa bir maçımız daha var. Belki gitmesini düşündüğü oyunculardan bile kupada istifade edecektir. Hem vitrine çıkarmak hem de sonuç almak için istifade edecektir. Eksiğimiz var, 5-6 futbolcumuz sakat veya özel durumlardan dolayı kadroda yoklar. Dar bir kadroyla Antalyaspor maçına çıkacağız. Antalyaspor maçının hemen ardından yapacağımız basın toplantısında bunlara yer vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"HEDEF 55 PUAN"
Ligde şu anda 30 puan topladıklarını, ikinci yarı en az 25 puan daha kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Son 8-10 sene içerisinde 55 puan alınca ilk 5'e yüzde 90 giriyorsunuz. İlk 5'e girdiğiniz zaman Türkiye Kupası'nı da yukarıdaki 5 takımın alacağını varsayarsanız 5. takım da Avrupa Kupası'na gidecek. Maksadımız da zaten o."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:45
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Belhanda’nın yerine Garmash
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Belhandadan kimse memnun değil.Yanlış bir transfer.GS' oyun kurucu transfer etmelidir.
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Atiba'ya ülkesinden talip çıktı
Toplam 2
Yorum
db Ulan ne Besiktasmis be. 36 lik Atibaya bile teklif gelmis. Yakinda malzemiciyede teklif gelir.
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Terim'den bir ilk
Toplam 2
Yorum
GS İŞTE BU YA!! BÖYLE AKILLICA İŞ YAPIN KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALIRIZ
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