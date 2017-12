“Hesabımıza, kitabımıza bakar gerekeni yaparız”

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor , aldığı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak dün kupada Eyüpspor'u eleyerek son 16 takım arasına adını yazdıran sarı kırmızılılar, ligde de dolu dizgin ilerliyor. Ligin ilk yarısının bitmesine iki hafta kala topladığı 27 puanla 5. sırada bulunan Kayserispor'da hedef kalan iki maçı da kazanarak üst sıralarda tutunmayı sağlamak. Ligin başında geçtiğimiz sezon yaşadıkları sıkıntıları yaşamamak için kendilerine ilk olarak 25 puan sınırı koyduklarını, ancak iki hafta kalmasına rağmen bu sınırı geçtiklerini belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir , kalan iki maçta alacakları puanlara göre devre arası hesaplarını yapacaklarını söyledi. Bedir, "Ligin başında bir önceki sezonun sonunda ateş çemberinden geçtik. Tüm şehir, yönetim ve futbolcu olarak kümede kalmayla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Sezon başlarken 25 puanı hedef koyduğumuzda anlamı şuydu; her maçı ayrı bir hedef olarak koyuyoruz ama ilk yarıda 25 puanı toplayabilirsek bizim birinci korkumuz kaybolacak. Yani ligde kalma ile ilgili korkumuz yüzde 90-95 oranında biterdi. Öncelikle onu sağlamak, basamakları adım adım çıkmak zorundayız. Şimdi 25 puanı geçtik, 'takım da hoca da 25'i aldık hocam' diyorlar. 'O minimum 25' demiştim. Devre arasında bakacağız ne kadar geçtiğimize, bu 33 de olabilir, daha aşağı da olabilir. Onu aldıktan sonra hocamızla konuşup ciddi bir şekilde plan ve projeler yapıp bunu kamuoyuna en şeffaf şekilde anlatırız. Yeni hedeflerimizi koyarız. Bu saatten sonra 'ligde kalmaya oynuyoruz' dediğimiz zaman buna kimseyi inandırmak da mümkün değil ve fazla mütevazilik olur. Şuanda ilk yarının bitimine iki hafta kala ilk 5'in içindeyiz, hedefimiz önümüzdeki 2 maçta alacağımız puanlara bağlı büyük oranda. Ama bu puanlara direk bağlı olmadan da devre arası hesaplarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Teknik Direktör Marius Sumudica'nın hedefini ilk 8 olarak açıklamasına da değinen Başkan Bedir, bu sıralamanın 1 ile 8 arasında değişebileceğini vurguladı. Bedir, "Hocamız sezon başında geldiğinde Türkiye'yi bilmiyordu, Türkiye'de çalışmamıştı. O an için sadece anlatma şansımız vardı. O da bana uzaktan izlediği kadarıyla 'ben bu takımı mutlaka ilk 8'de tutarım' demişti. Tabi bunlar sadece temennidir. Bugünden itibaren de hoca vermiş olduğu sözün gerçekleşebilme ihtimalinden hareketle bunu mutlulukla her yerde söylüyor. Ama sonuçta ilk 8 demek, 7-6-5 olmaz değildir. İlk 8 demek 1 ile 8 arasındaki bir sıralamadır. Hocamızın söylemek istediği de budur. Hocamız hedefine yaklaşmış olmanın keyfini yaşıyor, inşallah bu kalan iki maçı alnımızın akıyla bitirdikten sonra hesabımıza, kitabımıza, takımımıza bakar ve gerekeni yaparız" diye konuştu.