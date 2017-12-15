“Hesabımıza, kitabımıza bakar gerekeni yaparız”
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, ligin bitimine 2 hafta kala ilk koydukları hedef olan 25 puan sınırını geçtiklerini ifade ederek, “Kalan iki maçı alnımızın akıyla bitirdikten sonra hesabımıza, kitabımıza, takımımıza bakar ve gerekeni yaparız” dedi.
"Hesabımıza, kitabımıza bakar gerekeni yaparız"
Teknik Direktör Marius Sumudica'nın hedefini ilk 8 olarak açıklamasına da değinen Başkan Bedir, bu sıralamanın 1 ile 8 arasında değişebileceğini vurguladı. Bedir, "Hocamız sezon başında geldiğinde Türkiye'yi bilmiyordu, Türkiye'de çalışmamıştı. O an için sadece anlatma şansımız vardı. O da bana uzaktan izlediği kadarıyla 'ben bu takımı mutlaka ilk 8'de tutarım' demişti. Tabi bunlar sadece temennidir. Bugünden itibaren de hoca vermiş olduğu sözün gerçekleşebilme ihtimalinden hareketle bunu mutlulukla her yerde söylüyor. Ama sonuçta ilk 8 demek, 7-6-5 olmaz değildir. İlk 8 demek 1 ile 8 arasındaki bir sıralamadır. Hocamızın söylemek istediği de budur. Hocamız hedefine yaklaşmış olmanın keyfini yaşıyor, inşallah bu kalan iki maçı alnımızın akıyla bitirdikten sonra hesabımıza, kitabımıza, takımımıza bakar ve gerekeni yaparız" diye konuştu.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:29
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140 bin TL+bloke cezası
Toplam 1
Yorum
fenerli bedavaya verin su adamı bıktık biz bu adamdan
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Gomis müjdesi
Toplam 7
Yorum
öğretici sen çakma tosun paşayla karıştırdın galiba ! çakma tosun paşa her maç en az 5 tane sarı kartlık hareketi var ! faulü rakibe veriyor hakemler
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 6
Yorum
berlin Avrupa şampiyonu Fener. Çalışın sizinde olsun. En büyük kupa.
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