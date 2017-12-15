 ''Elemeye çalışacağız" – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    ''Elemeye çalışacağız"

    ''Elemeye çalışacağız"

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor'un Kulübü Başkanı , "Antalya güçlü bir takım, elemeye çalışacağız" dedi.

    "Kupadaki 16 takım için hayırlı olsun" diyen Kayserispor Kulübü Başkanı , tur atlayan takımların hepsinin güçlü olduğunun altını çizdi. , "İnşallah güzel müsabakalar olur" diyerek "Eşleşmeye olumlu olarak bakıyorum. İlk maçımızı burada oynayacağız. Daha sonra Ligde bir maçımız olacak ve ardından Antalya'da kampa gireceğiz. Kamp sonrasında kupada ikinci maçımızı yine Antalya'da oynayacağız. Bu bakımdan olumlu bir kura oldu" değerlendirmesini yaptı.
    , Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Elemeye çalışacağız" dedi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:40
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