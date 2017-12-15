''Elemeye çalışacağız"
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile eşleşen Kayserispor'un Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Antalya güçlü bir takım, elemeye çalışacağız" dedi.
Erol Bedir, Antalyaspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Elemeye çalışacağız" dedi.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:40
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
fenerli yükselişe geçince demirören abiniz devreye girmiş az kaldı çok az yakında gidecek zaten :)
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 36
Yorum
REAL Fenerbahcenin ismi bile gecmiyor, En üst haber de TS ismi geciyor ama habere bak. Nasil desem..............................................
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 8
Yorum
UZMAN DR YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA
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