“Önemli olan üst tura çıkmaktı”
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Eyüpspor karşısında oynadıkları oyundan memnuniyetini dile getirirken, kupada bir üst tura yükseldikleri için de mutlu olduğunu ifade etti.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:14
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
“Önemli olan üst tura çıkmaktı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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