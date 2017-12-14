 “Önemli olan üst tura çıkmaktı” – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    “Önemli olan üst tura çıkmaktı”

    “Önemli olan üst tura çıkmaktı”

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Eyüpspor karşısında oynadıkları oyundan memnuniyetini dile getirirken, kupada bir üst tura yükseldikleri için de mutlu olduğunu ifade etti.

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında Kayserispor, deplasmanda Eyüspor'u 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Güzel bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İki takımı da tebrik ediyorum. Güzel futbol oynamamızda rakibin de katkısı oldu. Onları da bu oyun için kutluyorum. Önemli olan üst tura çıkmaktı. Bunu da başardık. Bugün oynamayan oyunculara şans verdim. İyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Şimdi buradan İzmir'e geçeceğiz. Hafta sonu çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. Onun için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:14
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