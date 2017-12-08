Bedir resmi siteden açıklamalarda bulundu
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Alanyaspor maçı sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle ceza alan Deniz Türüç'ün nefs-i müdafaa yaptığını, kaleci Lung'un ise serum takılı olduğu için olaylardan haberi olmadığını belirterek, "Eğer bu kadar haklı olduğumuz ve maddi hatalarla dolu bu sevk ve ceza işlemleri kesinleşirse futbolu yönetenlerin adaleti konusunda ciddi endişelerimiz olacak, hukuk yolları da tükenmiş olacağından bahsettiğimiz görüntü ve raporlar kamuoyuyla paylaşılıp, onların ve ceza almalarına sebep olanların vicdanına havale edilecektir" dedi.
Başkan Erol Bedir, "Ancak, ne gariptir ki; maçta galip gelen taraf olmamıza, deplasman takımı konumunda ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu olmamamıza ve olayların başlamasıyla ilgili hiçbir dahlimizin bulunmamasına rağmen iki oyuncumuz TFF hukuk kurulunca PFDK'ya sevk edilmiştir" ifadelerinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Bu haksız sevk sonrası ise akıl almaz bir süreç yaşanmış olup bu konudaki detaylı açıklama kulübümüz resmi sitesinden, savunmamızı üstlenen avukatımız aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur
Özetle;
1- Bahse konu hadisenin başlangıç veya ilerlemesinde kulüp veya oyuncu bağlamında hiçbir dahlimiz yoktur.
2- Oyuncumuz Deniz Türüç, kendisinin ve hocasının planlı bir şekilde önünün kesilmesi üzerine, kendini korumak ve ortamdan çıkabilmek amaçlı bir refleks göstermiştir ve suçlanabileceği bir eylemi yoktur. Aksine kendisi darp edilmiş ve bu darp ile ilgili rapor ve görüntüler temsilci raporlarında olmasına rağmen, avukatımıza gönderilen raporlarda bu bölüm eksiktir.
3- Oyuncumuz (kaleci) Silviu Lung'la ilgili, PFDK'ya sevk ve verilen ceza ise tam bir skandaldır.
Şöyle ki; TFF tarafından bize gönderilen 25 dakikalık görüntülerde de görüldüğü gibi, kalecimiz Lung diğer oyunculardan ayrı renkteki formasıyla, maçtan sonra direkt soyunma odasına girmekte ve rahatsızlığı nedeniyle serum taktırarak soyunma odasında tedavi olmaktadır. Dışarıda ve koridorda olanlardan haberdar bile değildir. Bu oyuncumuzun bırakın bir suç işlemeyi kalabalıkların içinde bir görüntüsü bile yoktur. Kendisiyle ilgili bir ifade de bulunmamaktadır. Muhtemelen temsilci o kargaşada adını bilmediği oyuculardan birisini sehven "Silviu Lung" olarak yazmış ancak bu şekilde çok büyük bir yanlışa imza atmıştır.
4- 7.5 sayfalık savunmamız, görüntü ve delilleri PFDK'ya saat 17.15'te sunulmasına rağmen, muhtemelen savunmamız hiç okunmadan 20 dakika içinde cevap verilmiştir. (saat 17.35 ) Halbuki sadece görüntülerin izleme süresi 30 dakikadır.
Görüntülerde gözükmesine rağmen, suç sayılabilecek hiçbir eylemi olmayan ve sadece nefs-i müdafaa için kendini kalabalıktan kurtarmaya çalışan oyuncumuz Deniz Türüç ve rahatsızlığı nedeniyle kendi soyunma odasında serum tedavisi gören ve bu durumu görüntüler yardımıyla kolayca tespit edilebilen olaylardan habersiz kalecimiz Silviu Lung'un hukuk kurulunca, PFDK'ya sevk edilmeleri ve akabinde yukarıda izah ettiğimiz sıralı yanlışlar sonunda 1'er maç ceza almalarını kabullenmemiz mümkün değildir.
Hafta sonu aynı puana sahip olduğumuz rakibimizle oynayacağımız önemli maç öncesi bu yaptırımları hak etmediğimizi düşünüyoruz.
Bugün itibariyle TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etmiş ve adaletin sağlanmasını beklemekteyiz. Her iki oyuncumuzun da cezalarının kaldırılacağına yürekten inanıyor, aksini düşünmek bile istemiyoruz.
Eğer bu kadar haklı olduğumuz ve maddi hatalarla dolu bu sevk ve ceza işlemleri kesinleşirse futbolu yönetenlerin adaleti konusunda ciddi endişelerimiz olacak, hukuk yolları da tükenmiş olacağından bahsettiğimiz görüntü ve raporlar kamuoyuyla paylaşılıp, onların ve ceza almalarına sebep olanların vicdanına havale edilecektir."
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:11
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
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