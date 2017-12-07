Kayserispor'a kötü haber! Beşiktaş'a karşı yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahüratta bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.



Kurul ayrıca Beşiktaşlı yönetici Ahmet Nur Çebi'nin ise disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza almasına gerek olmadığını bildirdi.



PFDK'nın aldığı kararlar şöyle:



1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü tercümanı BARAN BOJNAK'ın, 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün, 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu SİLVİU LUNG'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST 407,408,409,410, KUZEY KALE ARKASI ALT 107,108,109, GÜNEY KALE ARKASI ALT 120,121,122, GÜNEY KALE ARKASI ÜST 422,423,424, DOĞU ALT 114,115,116,117, DOĞU ÜST 414,415,416,417 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yöneticisi AHMET NUR ÇEBİ hakkında, hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404,405,406 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA AŞ. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK KALE ARKASI C,D,E,F MİGROS KALE ARKASI C,D,E,F,L,M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- GÖZTEPE A.Ş.'nin 02.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu AYTAÇ KARA'nın, 02.12.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ALT D, E ve F ile KONYA ÇİMENTO GÜNEY TRİBÜN GÜNEY ALT D, E ve F bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BURSASPOR Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- BOLUSPOR Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN B, C ve D ile KAPALI SAĞ A ve B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.12.2017 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stadında oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GENÇLİK PARKI KALE ARKASI A, B, C, D ve E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- Denizlispor Kulübü sporcusu Andre Francısco Morıtz'in, 02.12.2017 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor A.Ş. - Denizlispor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 5 Resmi müsabakadan men ve 6.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakalarda Denizlispor Kulübü sporcusu Burak Altıparmak'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi Müsabakadan Men ve 6.500 TL Para cezası ile cezalandırılmasına"