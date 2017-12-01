Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Medipol Başakşehirspor maçında kaybettiğimiz puanları, Alanya deplasmanında telafi etmek istiyoruz'' dedi.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı yönetimin hakem hatalarına karşı gereken yerlerde gereken başvuruları yaptığını belirterek, ''Kayserispor Kulübü başkalarının hatası veya yardımı üzerine sahaya çıkmıyor. Kendi gücümüzle, centilmence lig mücadelesi yaparak şehrimize, taraftarımıza ve Türk futboluna layık olup olumlu şeyler yapmak istiyoruz. Rakiplerimize veya hakemlere göre hareket edecek halimiz yok. Kulübümüzün haklarını savunmak elbette birinci görevimiz. TFF ve hakemlerle uğraşmak yerine kendi gücümüzle hareket edip, bir yerine iki gol atmalıyız. Hatalarla uğraşacak olursak enerjimizi kaybeder, gücümüzü kaybederiz. Onun için daha iyi olmalıyız. Hataların üstesinden gelmek için iyinin iyisi olmalıyız." dedi.



Kayserispor'un Eyüpspor maçını geride bıraktığını, uzun süreden beri sakatlığı bulunan Varela'nın tamamen iyileştiğini ve Eyüpspor maçında 15 dakika kadar süre aldığına dikkati çeken Bedir, '' Kayserispor olarak şu anda sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Asamoah, kaleci Lung ve Varela'nın sakatlıkları geçti. Kupa maçı kadroda forma şansı bulamayan diğer oyuncularımız açısından iyi bir hazırlık maçı oldu'' diyerek sözlerini tamamladı.