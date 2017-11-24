Geçen yılı unutmadık

5 maçtır yenilmeyen Kayseri’de Deniz Türüç, geçen sezon 5-0 kaybettikleri Başakşehir maçını unutmadıklarını ve rövanşı alacaklarını söyledi

LİGİN flaş ekibi Kayserispor, pazartesi günü oynayacağı M.Başakşehir maçı hazırlıklarını aralıksız sürdürürken, takımın transferde gözde ismi Deniz Türüç iddialı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu, ligin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacaklarını fakat kendilerine güvendiklerini belirtti. GEÇEN sezon Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da 5-0 yenildikleri maçı unutmadıklarını anımsatan Türüç, "Başakşehir şu anda ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. İyi analiz edip maçta elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Herkes iki kişilik koşmalı. Ama biz kendimize güveniyoruz, özgüvenliyiz. Orada büyük bir mağlubiyet aldığımızı unutmadık, onu telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.