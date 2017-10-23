Hızını alamadı hakemi öptü!
Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor-Konyaspor maçının ikinci yarısında bulduğu 2 gol ile 3 puanı alan sarı-kırmızılı takımda Romen teknik direktör Marius Sumudica'nın hakemi öpmesi oldukça dikkat çekti.
Müsabakanın 64. dakikasında Ryan Mendes'in önüne aldığı topu sürdükten sonra Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'yı avlayıp takımının ikinci golünü atması, teknik direktör Marius Sumudica'yı adeta kendinden geçirdi. İki golle üstünlüğün sevinci ile önce takım oyuncularına sarılan ve Jean Armel Kana Biyik'i öpen Romen teknik direktör Marius Sumudica, hızını alamayarak hakem Ali Palabıyık'ın bu maçta yardımcılığını yapan Kıdemli Yardımcı Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü.
Namağlup Sumudica Kayserispor ile çıktığı 9. Süper Lig maçında 5. galibiyetine imza atan Romen teknik direktör Marius Sumudica, Kadir Has Stadı'nda namağlup unvanını da korumanın keyfi içerisinde.
Sumudica'da kendinden geçti ve önce Kana Bıyık'ı sonra maçın yardımcı hakemi Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü. Sumudica'nın bu hareketi herkesi şaşırttı.
Maç boyunca oldukça heyecanlı tavırları ile dikkat çeken Sumudica, müsabaka sonrasında da tribünleri dolaşarak takıma destek olan taraftarlar ile fotoğraf çektirdi ve teşekkür etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:44
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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