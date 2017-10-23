 Hızını alamadı hakemi öptü! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Hızını alamadı hakemi öptü!

    Hızını alamadı hakemi öptü!

    Süper Lig'in 9. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor- maçının ikinci yarısında bulduğu 2 gol ile 3 puanı alan sarı-kırmızılı takımda Romen teknik direktör Marius 'nın hakemi öpmesi oldukça dikkat çekti.

    Müsabakanın 64. dakikasında Ryan Mendes'in önüne aldığı topu sürdükten sonra kalecisi Serkan Kırıntılı'yı avlayıp takımının ikinci golünü atması, teknik direktör Marius 'yı adeta kendinden geçirdi. İki golle üstünlüğün sevinci ile önce takım oyuncularına sarılan ve Jean Armel Kana Biyik'i öpen Romen teknik direktör Marius Sumudica, hızını alamayarak hakem Ali Palabıyık'ın bu maçta yardımcılığını yapan Kıdemli Yardımcı Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü.

    Namağlup Sumudica Kayserispor ile çıktığı 9. Süper Lig maçında 5. galibiyetine imza atan Romen teknik direktör Marius Sumudica, Kadir Has Stadı'nda namağlup unvanını da korumanın keyfi içerisinde.

    Sumudica'da kendinden geçti ve önce Kana Bıyık'ı sonra maçın yardımcı hakemi Hakem Kemal Yılmaz'ı öptü. Sumudica'nın bu hareketi herkesi şaşırttı.

    Maç boyunca oldukça heyecanlı tavırları ile dikkat çeken Sumudica, müsabaka sonrasında da tribünleri dolaşarak takıma destek olan taraftarlar ile fotoğraf çektirdi ve teşekkür etti.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:44
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