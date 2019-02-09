Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası

Türkiye'de ilk defa 'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen 'nda (ECOS 2019) sürat, karışık bayrak ve orta mesafe yarışmalarının ödül töreni yapıldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Valisi Türker Öksüz, Türkiye (TOF) Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Asbaşkanı Tatiana Kalenderoğlu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, sporculara ödüllerini takdim etti.

Sürat, karışık bayrak ve orta mesafe yarışmalarında dereceye giren sporcular şunlar:

Sürat yarışlarında erkekler kategorisi: 1. (Norveç), 2. (İsveç), 3. (Norveç). Kadınlar kategorisi: 1. (Rusya), 2. (İsveç), 3. (İsveç)

Karışık bayrak yarışları: 1. Alena Trapeznikova, (Rusya), 2. Tove Alexandersson, Erik Rost (İsviçre), 3. Evine Westli Andersen, Jorgen Madslien (Norveç)

Orta mesafe yarışlarında erkekler kategorisi: 1. Erik Rost (İsveç), 2. Lars Moholdt (Norveç), 3. Sergey Gorlanov (Rusya). Kadınlar kategorisi: 1. Magdalena Olsson (İsveç), 2. Salla Koskela (Finlandiya), 3. Tatyana Oborina (Rusya)

Şampiyonaya yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edilecek.

  1. 9.2.2019 21:36
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