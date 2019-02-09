Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nda (ECOS 2019) sürat, karışık bayrak ve orta mesafe yarışmalarının ödül töreni yapıldı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Kars Valisi Türker Öksüz, Türkiye Oryantiring Federasyonu (TOF) Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Asbaşkanı Tatiana Kalenderoğlu, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, sporculara ödüllerini takdim etti.
Sürat, karışık bayrak ve orta mesafe yarışmalarında dereceye giren sporcular şunlar:
Sürat yarışlarında erkekler kategorisi: 1. Lars Moholdt (Norveç), 2. Erik Rost (İsveç), 3. Jorgen Madslien (Norveç). Kadınlar kategorisi: 1. Alena Trapeznikova (Rusya), 2. Magdalena Olsson (İsveç), 3. Tove Alexandersson (İsveç)
Karışık bayrak yarışları: 1. Alena Trapeznikova, Sergey Gorlanov (Rusya), 2. Tove Alexandersson, Erik Rost (İsviçre), 3. Evine Westli Andersen, Jorgen Madslien (Norveç)
Orta mesafe yarışlarında erkekler kategorisi: 1. Erik Rost (İsveç), 2. Lars Moholdt (Norveç), 3. Sergey Gorlanov (Rusya). Kadınlar kategorisi: 1. Magdalena Olsson (İsveç), 2. Salla Koskela (Finlandiya), 3. Tatyana Oborina (Rusya)
Şampiyonaya yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edilecek.
- 9.2.2019 21:36
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.