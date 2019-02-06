Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları sona erdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Kayak Merkezi'ndeki yarışlarda, federasyonun belirlediği 10 ile 21 yaş altı kategorileri arasındaki 12 farklı yaş grubundan 260 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda bugün serbest teknikte yarışan sporcular kategorilerinde derece elde etmek için ter döktü.

Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Branş Sorumlusu Süleyman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışların güzel geçtiğini belirterek, "Yarışlarımızı ilk gün klasik teknikte, bugün ise serbest teknikte yaptık. Bu, 1. etap yarışları, bundan sonra da 2. etap yarışları olacak. O yarışlar da mart ayında yapılacak." diye konuştu.

Serbest teknikte yapılan müsabakalarda 12 yaş altı kızlarda Irmak Erdem, erkeklerde Salli Ayyıldız, 13 yaş altı kızlarda Özgenur Köksal, erkeklerde Ada Edip Kahraman, 14 yaş altı kızlarda İrem Dursun, erkeklerde Kemal Çelik, 16 yaş altı kızlarda Özlem Ceren Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz, 18 yaş altı kızlarda Fatma Yavuz ve erkeklerde Mehmet Türün birinci oldu.

20 yaş altı kadınlarda Ayşenur Duman, erkeklerde Yusuf Emre Fırat ve 21 yaş altı kadınlarda Zozan Malkoç ile erkeklerde Ömer Ayçiçek zirveye adını yazdırdı.