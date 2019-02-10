Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na (ESOC 2019) uzun mesafe yarışlarıyla devam edildi.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki yarışma alanında 15 ülkeden 104 sporcu, sabah erken saatlerde antrenman yaptıktan sonra uzun mesafe yarışlarında mücadele etti.
Toplu halde çıkış alan sporcular, parmaklarına takılan elektronik cihazlar ve ellerindeki haritalarla orman içerisinde yön bularak varış noktasına ulaşmaya çalıştı.
Uzun mesafe yarışlarında dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler kategorisi: 1. Lars Moholdt (Norveç) 2. Sergey Gorlanov (Rusya), 3. Erik Rost (İsveç)
Kadınlar kategorisi: 1. Tove Alexandersson (İsveç), 2. Mariya Kechkina (Rusya), 3. Salla Koskela (Finlandiya)
ESOC 2019, yarın yapılacak bayrak yarışlarıyla sona erecek.
- 10.2.2019 18:44
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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