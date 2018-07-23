Van’daki spor kulüplerine malzeme desteği

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığınca Van'daki spor kulüplerine gönderilen kayak malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Van'da aktif faaliyet gösteren kayak kulüplerine dağıtılmak üzere gönderilen kayak ve malzemeleri; Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Kayak İl Temsilcisi İsa Aşkan ve kulüp yöneticilerinin katılımlarıyla 75. Yıl Spor Salonunda düzenlenen törenle dağıtıldı.



Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Vanlı kayakçılar için gönderilen kayak malzemelerini teslim alan kulüp temsilcileri, kendilerine destekte bulunan Türkiye Kayak Federasyonu yetkililerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'a ve Kayak İl Temsilcisi İsa Aşkan'a teşekkür ettiler.

Türkiye Kayak Federasyonu Van İl Temsilcisi İsa Aşkan ise, gönderilen kayak malzemelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu malzemelerin ilimize gönderilmesinde emeği olan başta federasyon başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra daha çok malzemenin gelmesi için girişimlerimiz devam edecektir. İlimizde kayak sporu her geçen gün sevilen ve daha çok tercih edilen spor branşları arasında yer alıyor. İnşallah federasyonumuz tarafından farklı zamanlarda gönderilen ve gönderilecek olan malzemelerimiz, sporcularımızın yarışmalara hazırlanmasında büyük oranda bir destek sağlayacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu malzemelerin ilimize gönderilmesinde emeği geçen başta federasyon başkanımıza, il müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, "Van, kayak sporu dalında çok başarılı olmasıyla birlikte çeşitli yarışmalarda da birçok derecelere imza atan sporcularımız var. Bizler Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak her türlü sportif alanlardaki sporcularımıza çok önem veriyoruz. Özellikle kayak sporu için gereken desteği her zaman vermekteyiz. Bu malzemelerin ilimize gönderilmesinde emeği geçen başta Türkiye Kayak Federasyonu Başkanımız Erol Yarar Beyefendi olmak üzere emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

