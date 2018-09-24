Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Federasyonun 13 Eylül tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Oto ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Başkan Oto, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Türkiye Kayak Federasyonunun 13 Eylül 2018 tarihinde federasyon başkanlığı seçimi başarıyla tamamladı. 2018-2022 dönemi için federasyon başkanlığı görevine şahsımı layık gören genel kurul delegelerimiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyelerini de belirledi. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm notasında Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı olarak Türk kayak ailesinin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, kayak sporunu ülkemizde ve dünyada en üst seviyelere taşımak ve devletimizi yüceltmek için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."