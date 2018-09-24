TKF yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Federasyonun 13 Eylül tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Oto ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Başkan Oto, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:
"Aziz Atatürk, Türkiye Kayak Federasyonunun 13 Eylül 2018 tarihinde federasyon başkanlığı seçimi başarıyla tamamladı. 2018-2022 dönemi için federasyon başkanlığı görevine şahsımı layık gören genel kurul delegelerimiz, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetim kurulu üyelerini de belirledi. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm notasında Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı olarak Türk kayak ailesinin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, kayak sporunu ülkemizde ve dünyada en üst seviyelere taşımak ve devletimizi yüceltmek için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin, ruhun şad olsun."
- 24.9.2018 13:57
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
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Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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