Türkiye'nin 2026 Kış Olimpiyatları'na adaylık süreci

Buz pateni, buz hokeyi, curling ve kayak federasyonlarının başkanları, yaptığı açıklamada, organizasyonun Erzurum'a verilmesi durumunda bugüne kadarki en iyi olimpiyat ev sahipliğinin yapılacağına olan inançlarını dile getirdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Erzurum'un olimpiyatlara aday olduğunu hatırlatarak, "Türkiye olarak organizasyon yapma konusunda ne kadar ileri seviyede olduğumuz, artık diğer ülkeler tarafından biliniyor. 2026 Kış Olimpiyatları'nı almamız durumunda, belki de bugüne kadar yapılmış en iyi organizasyonu gerçekleştirebiliriz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da konuyla ilgili çalışmalara başladığını vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Kış sporları federasyonları olarak bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya hazırız. Önümüzde daha 8 sene gibi bir zaman var. Bu süre uzunmuş gibi görünse de çok çabuk geçecektir. Spor anlamında her türlü altyapıya sahibiz, çok önemli tesislerimiz var. Şehir altyapısı anlamında eksik varsa, 8 yıllık süreçte bunlar da giderilecek ve ortaya eksiksiz bir organizasyon çıkacaktır. Kış olimpiyatlarını almamız, ülkemizde de kış sporlarına büyük katkı sağlayacaktır."

ŞEBİN: "YEREL YÖNETİMİN SPORA BAKIŞI EN ÖNEMLİ ARTI"

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin ise Erzurum'un artık bir spor kenti haline geldiğinin altını çizerek, "Yerel yönetimin spora bakışı en önemli artı. Spora çok olumlu yaklaşan bir büyükşehir belediye başkanımız var." diye konuştu.

Erzurum'da herkesin spora sevdalı olduğunu dile getiren Şebin, "Erzurum halkı, kış sporlarındaki her branşı çok iyi biliyor ve yakından takip ediyor. Yerel halkın spora bakışı da tıpkı yönetimler gibi önem taşıyor. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok çünkü halk gerçekten spora aşık." ifadelerini kullandı.

Şebin, Erzurum'un altyapısına yönelik bir projenin olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 150 bine yakın bir öğrenci potansiyeli var. Ülkenin en iyi 10 üniversitesinden biri durumunda bulunuyor. Kentteki spor sevgisinin yanı sıra ciddi bir basın desteği de var. Erzurum'da havalimanı olması ve hızlı trenin de kente gelecek olması önemli avantajlar arasında yer alıyor. Erzurum'un hem Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) hem de Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na (Universiade) ev sahipliği yapan iki öğrenci yurdumuz var. Bu yurtlar, neredeyse 5 yıldızlı otel konforuna sahip. Bu anlamda tekrar bir yatırım yapmaya da gerek yok. Olimpiyatlarda güvenlik, ulaşım, sağlık gibi konular büyük bir öneme sahip. Erzurum olarak bu kriterleri zaten karşılıyoruz. Bazı tesislerin yeniden yapılması gerekiyor. Mevcut tesislerin olimpiyatları karşılaması mümkün değil ama yapılacak ufak yatırımlarla oyunları çok rahat şekilde gerçekleştiririz."

Palandöken Kayak Merkezi'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu vurgulayan Şebin, "Tesis kentle iç içe konumda bulunuyor. Palandöken'in uluslararası noktada bilinirliği de ortaya çıkacaktır. Önce Erzurum ve çevresi, daha sonra da ülke olarak kış sporlarında olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi gerekiyor. Türkiye, yaz turizmine yönelik bir ülke olarak gözükse de 4 mevsim yaşanıyor. Oyunlara ev sahipliği yapmamız halinde, 12 ay boyunca Erzurum'da turizmi canlı tutma imkanına da ulaşacağız. Organizasyon anlamında hiçbir sıkıntımız olamaz, yine en iyisini yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

ALBAYRAK: "ÜLKEMİZ ADINA ONUR VERİCİ BİR FAALİYET OLACAKTIR"

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği desteğe dikkati çekerek, "2026 Kış Olimpiyatları'nın ülkemizde yapılması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Erzurum'un 2011'de Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017'de EYOF gibi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anımsatan Albayrak, "Biz de Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nı bu sene Erzurum'da gerçekleştirdik. Buzun ve buz sporlarının başkenti Erzurum için hedeflenen 2026 Kış Olimpiyatları'na yönelik sistematik bir çalışma temposu oluşturarak, 2026'da bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımıza şimdiden başladık." şeklinde görüş belirtti.

Albayrak, uluslararası organizasyonların sporcuların deneyim kazanması açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"2026 Kış Olimpiyatları gibi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak kuşkusuz ülkemiz adına onur verici bir faaliyet olacaktır. Bu organizasyonlara ev sahipliği yapmak, ülkemizi ve sporumuzu tanıtmak için büyük bir fırsat teşkil ediyor. Biz de bu anlamda olimpik bir takım sporu olarak sistematik çalışmalar ile 2026'da kendi seyircimiz önünde başarı elde etmek için planlamalarımızı başlattık."

KIYICI: "CİDDİ BİR DEVLET DESTEĞİYLE PROJELER HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, Türkiye'nin kış sporlarında bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, olimpiyatların farklı olduğunu söyledi.

Erzurum ve etrafındaki kentlerde tesis altyapılarının yüzde 60 hazır olduğunu ancak yeni tesislere de ihtiyaç olduğunu belirten Kıyıcı, "Devletimiz ve bakanlığımız, bu konuda zaten gerekeni yapacaktır. Tesis anlamında herhangi bir sıkıntımız olmaz. Bizim en büyük sorunumuz, sporcu yetiştirmeyle alakalı diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Kıyıcı, sporcu ve antrenör yetiştirmede önemli adımlar atılması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Madalya odaklı sporcu yetiştirme konusunda istikrarlı ve iradeli şekilde devam etmeliyiz. Ciddi bir devlet desteğiyle projeler hayata geçirilmeli. Tüm kış sporları federasyonları, ortak hareket etmeli. Olimpiyatlara giden yolda, Avrupa ve dünya şampiyonalarını ülkemizde düzenlemeliyiz. 8 yıllık süreçte, sanki o sene olimpiyatlar yapılacakmış gibi hazırlanmalıyız."

Olimpiyatların Türkiye'ye verilmesi halinde büyük bir reklam şansına sahip olunacağına dikkati çeken Kıyıcı, "Adaylar arasında yer almak bile önemli bir reklamdır. Olimpiyatlara ev sahipliği yapılmasının, kente direkt girdisi olacak. Bu da doğal olarak ülkemize katkı anlamı taşıyor." diyerek sözlerini tamamladı.