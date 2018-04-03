Bjoerndalen pistlere veda etti – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Bjoerndalen pistlere veda etti

    Bjoerndalen pistlere veda etti

    Olimpiyat ve dünya şampiyonu Norveçli biatloncu emekli oldu.

    Ülkesinde düzenlenen 1994 Lillehammer Olimpiyatları'ndan başlayarak katıldığı 6 olimpiyatta 8'i altın 13 madalya kazanan, 20 kez dünya şampiyonu olan 44 yaşındaki Bjoerndalen, 24 yılın ardından aktif sporu bırakma kararı aldı.

    Norveç'te düzenlediği basın toplantısında kendisini destekleyen ailesine ve sporseverlere teşekkür eden Bjoerndalen, motivasyonunun hiç bitmediğini ancak bu yıl son sezonunu geçirdiğini kaydetti.

    'nda kariyeri boyunca kazandığı 13 madalya ile organizasyon tarihinin en başarılı sporcusu olan Bjoerndalen, 2018 PyeongChang Oyunları'nda toplam 15 madalyaya ulaşan vatandaşı 'in gerisinde kalmıştı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:13
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