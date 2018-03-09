Gümüşhane’nin 20 yıllık rüyası gerçekleşecek
Gümüşhane Valisi Okay Memiş: "Şehrin 20 yıllık hayalini gerçekleştirmek için ilk etapta 1,5 kilometrelik telesiyej hattı yapacağız"
Vali Memiş, her cuma günü gittiği Süleymaniye Mahallesindeki Valilik ofisinde Süleymaniye Kayak Merkezi ile ilgili geniş katılımlı toplantı düzenledi, ilgililerden brifing aldı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcıları Aytaç Akgül, Ali Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Kayak İl Temsilcisi Erkan Yurttaş, milli kayakçılar ve antrenörler Ertürk Yakut, Yunus Avşar Yılmaz ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda gelinen son durum masaya yatırıldı.
Toplantıda ilk olarak İl Özel İdaresi uzmanlarının sunumunu izleyen Vali Memiş daha sonra bürokratik işlemlerin hızlandırılması talimatını verdi.
Geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 1,5 kilometrelik telesiyej tesisinin Gümüşhane'ye tahsis edilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Memiş, "Bu hayali gerçekleştireceğiz. Bu ilk adım olacak. 20 yıllık Gümüşhane'nin Süleymaniye Kayak Merkezi rüyasını somuta dönüştürmek, hayali gerçeği dönüştürmek için göreve geldiğim ve bu konuyu idrak ettiğim andan itibaren devam ediyor" dedi.
Konuyla ilgili geçtiğimiz yıl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan'a talimat verdiğini hatırlatan Vali Memiş, "Bizi bilgilendiren ekiplerin profesyonel talepleri var. Gondol gibi büyük projelerin maliyeti en az 100 milyon lira. Biz bunu bir çırpıda hemen bulamayız. Eğer biz bunu beklersek bu Gümüşhanelilerin hayalleriyle oynamak, alay etmek anlamına gelir. Şuanda biz 100 milyon liralık yatırımı hemen yapamayız. Gerçekçi olmak durumundayız. Onun için biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı bakanlığın tahsis ettiği yaklaşık 1,5 kilometrelik teleferik tesisinin açığa çıktığını öğrendik. Önce Burdur'a tahsis edilmişti ancak bu olmayınca hemen tahsisinin Gümüşhane'ye verilmesi için devreye girdik" diye konuştu.
"Önce tahsis, sonra projelendirme"
Konuyu tam manasıyla masaya yatırdıklarını ve yol haritasını belirlediklerini ifade eden Vali Memiş, Milletvekilleri ve ilgili bakanlıklarla da konuyu paylaşarak bu işi hayata geçirmek istediklerinin altını çizerek, "Yol haritamızda önce tahsisi almak var. Telesiyej tesisinin Bakanlıktan Gümüşhane Valiliğine tahsisini yapacağız. Ardından hemen tahsis çıkar çıkmaz bu işin projelendirilmesini yapan, sürekli görüşme halinde olduğumuz firmalarla hemen projelendirmesini yapacağız. Zemin etüdü ve diğer teknik işleri de tamamlayacağız. Tahsis çıkar çıkmaz telesiyejin nakliyesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.
"Bu işi seneye asla bırakmayacağız"
Şehrin hayalini gerçekleştirerek ilk adımı atmış olacaklarını, böylelikle de bu alanı test etmiş olacaklarını belirten Vali Memiş, "Eğer başarılı olursak 100 milyon liralık tesisi kazandırmış olacağız ve önümüzü göreceğiz. Yeterli olmazsa devamını yapacağız. Bu konuda da çalışmamız var. Beni çok heyecanlandıran bir çalışma bu. Devamı da gelecek inşallah. Her saati her günü önemsiyor, zamanla yarışıyoruz. Bu işi seneye asla bırakmayacağız. Montajını da bu yıl tamamlayacağız. Herkesten destek bekliyoruz. İnşallah amacımıza ulaşırız" ifadelerini kullandı.
Teknik konularda devam eden toplantının ardından önümüzdeki hafta heyetin Kayseri'ye giderek tesiste inceleme yapması kararlaştırıldı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:34
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Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black senin gibi vasat taraftarlardanda bir kurtulsak!!!!
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Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black 2 sene besiktasi kim sampiyon yapti ! tabikide atiba-oguzhan-sosa uclusu, gelimis burda pas yapmasini bilmeyen denizi ve yusufu ovuyor cahil
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Buffon örneği
Toplam 32
Yorum
skiski örnek kişi buffon volkanla tek benzerliği kaleci olması insanlık ve futbolculuk konusunda volkan efendi yanına yaklaşamaz buffonun.
Gümüşhane’nin 20 yıllık rüyası gerçekleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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