Milli sporcudan Dünya ikinciliği – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Milli sporcudan Dünya ikinciliği

    Milli sporcudan Dünya ikinciliği

    Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan , gümüş madalya kazandı.

    Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Zakopane kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde Türk sporcu 'un kısa slalom yarışında dünya ikinciliğini kazandığı bildirildi.

    Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Kader Yavuz'un yanı sıra Tuba Çelik, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül temsil ediyor.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:03
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