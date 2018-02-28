Milli sporcudan Dünya ikinciliği
Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporculardan Ayşe Kader Yavuz, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Zakopane kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde Türk sporcu Ayşe Kader Yavuz'un kısa slalom yarışında dünya ikinciliğini kazandığı bildirildi.
Şampiyonada Türkiye'yi Ayşe Kader Yavuz'un yanı sıra Tuba Çelik, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül temsil ediyor.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:03
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
FBLİ CEZA VERİRSENİZ FB KADAR GÖKTAŞI DÜŞSÜN BAŞINIZA İNŞALLAH...
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
fbli sizin başka işiniz yokmu ceza ıçin on dereden on milyon su getirirsiniz.YAZIKLAR OLSUN .
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 4
Yorum
Tr sadece gs değil fenerin tarihide tarihçilerce gerçek değil deniyor özellikle milli mücadele dönemi ile ilgili anlatılanlar
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