Erciyes'te 3. Dünya Kupası heyecanı

2015 FIS Snowboard Avrupa Kupası ile 2016 ve 2017'de FIS Snowboard Dünya Kupası'nda dünyanın önde gelen sporcularını konuk eden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, 3 Mart'ta bir kez daha dünya kupasına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sahip olduğu teknik altyapı ile dünya ve Avrupa kupalarının Türkiye'de yapılmasını sağlayan Erciyes Kayak Merkezi, bisiklet, kayak ve snowboard başta olmak üzere birçok alanda vazgeçilmez kayak merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin artık uluslararası arenada aranan bir merkez haline geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin Master Planı'na başlarken, sadece vatandaşların kayak yapacağı bir yerden ziyade, uluslararası organizasyonların düzenlenebileceği şekilde yatırım yaptığının altını çizen Cıngı, şöyle devam etti:

"Güney Kore'de düzenlenen olimpiyatlarda başarı elde edemedik. Ülkemizde kış ve kar sporları geri plana itilmiş durumda. Biz Erciyes Kayak Merkezi olarak, böylesine güçlü bir altyapıya sahibiz, 25 kilometrelik bir alanda, teknolojinin en son imkanlarını kullanarak tesislerimizi hazırladık, teleferiklerimizi, pistlerimizi, suni karlama sistemlerimizi en yeni teknolojiye göre yapılandırdık. Burada hem sporcu yetiştirmek hem de ülkemizin sportif alanındaki başarısını üst sıralara taşımak hedefiyle yola çıktık."

Erciyes'in uluslararası arenadaki serüveninden bahseden Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin işletmeye başladıktan hemen sonra 2015 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, Avrupa kupasına ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Cıngı, daha sonra 2016 ve 2017 yılında FIS Snowboard Dünya Kupası'nı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Normalde Avrupa Kupası'na 5-6 kez ev sahipliği yapmayan yerlerde dünya kupasına izin verilmiyor. Ancak hem yönetim olarak bizim alakamız hem büyükşehir belediyemizin yoğun desteği hem de halkımızın da bu spor faaliyetine yoğun ilgisi sayesinde Uluslararası Kayak Federasyonunda iyi intiba oluşturduk. Bu intibayla da uluslararası organizasyonlara bizim önceliğimiz var." şeklinde konuştu.

3 MİLYAR KİŞİYE ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Dünya kupalarının olimpiyatlardan sonraki en önemli uluslararası organizasyonlar olduğuna dikkati çeken Cıngı, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bu organizasyonu takip ediyor. Erciyes'te yapılacak bu organizasyon, televizyon yayınlarıyla yaklaşık 3 milyar insana ulaşmayı hedefliyor. Canlı yayın ekranında 'Turkey-Kayseri-Erciyes' yazacak. Dolayısıyla sadece şehrimizin ve dağımızın değil, ülkemizin de tanıtımını yapmış oluyoruz. Biz bu şuurla çalışıyoruz. Bu organizasyonlardan alnımızın akıyla, ülkemize yakışır bir şekilde çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kayseri bir bütün halinde bu olaya hazırlanmış durumda."

Organizasyona 18 ülkeden yarışmacının katılacağını belirten Cıngı, "Organizasyonda başta Erciyes AŞ ve Türkiye Kayak Federasyonu personeli olmak üzere yaklaşık 500 kişi görev alacak. Bu yılki şampiyonanın Güney Kore'de düzenlenen olimpiyatlardan sonra yapılacak olması bazı sporcuların buraya gelememesine neden oldu. Bununla birlikte 18 ülkeden 46 erkek, 39 kadın olmak üzere toplam 85 yabancı sporcu katılacak." diye konuştu.

Cıngı, şampiyonaya Türkiye'den de 3 milli sporcunun katılacağını sözlerine ekledi.