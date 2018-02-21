Norveç rekorla şampiyon
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda sürat pateni erkekler takım takip finalinde Norveç altın madalya elde etti.
PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, sürat pateni erkekler takım takip finali yapıldı. Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen ve Sindre Henriksen'den oluşan Norveç Milli Takımı, 3.37.32'lik derecesiyle olimpiyat rekoru da kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Bir önceki olimpiyat rekoru 3.37.71 ile Hollanda'ya aitti. A Finali'nde mücadele eden ev sahibi Güney Kore'nin 3.38.52 ile gümüş madalya elde ettiği kategoride, B Finali'nde yarışan Hollanda, 3.38.40'lık derecesiyle bronz madalya almaya hak kazandı.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:56
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Pepe ne yapsın!
Toplam 16
Yorum
beyaz bayerni abartmayin o kadar barca veya m.city dagitir, atiba,caner ve quaresma bayernin kadrosundaydi biz 11-10 oynamadik 14 e 7 oynadik.
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Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 47
Yorum
simdi evet sayin spor bakanim, dün bjk 10 yabanciyla cikti sahaya.haberiniz olsun hani.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 11
Yorum
FB-CH Ya, Vida atılana kadar maç zaten tek kale oynanıyordu. Hepimiz gol geldi gelecek diyorduk. Bayern bıkıp usanmadan durumu enaz 3-0 yapardı.
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