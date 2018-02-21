Norveç rekorla şampiyon

PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, sürat pateni erkekler takım takip finali yapıldı. Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen ve Sindre Henriksen'den oluşan Norveç Milli Takımı, 3.37.32'lik derecesiyle olimpiyat rekoru da kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bir önceki olimpiyat rekoru 3.37.71 ile Hollanda'ya aitti. A Finali'nde mücadele eden ev sahibi Güney Kore'nin 3.38.52 ile gümüş madalya elde ettiği kategoride, B Finali'nde yarışan Hollanda, 3.38.40'lık derecesiyle bronz madalya almaya hak kazandı.