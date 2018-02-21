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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Erkeklerde yarı finalde elendik

    Erkeklerde yarı finalde elendik

    2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler takım sprint yarışında , yarı finali geçemedi.

    'nin kentinde düzenlenen oyunların on ikinci gününde, erkekler takım sprintte yarı finaller sona erdi.

    Milli sporcular Hamza Dursun ile Ömer Ayçiçek'in yer aldığı , 18.45.78'lik derecesiyle yarışı 14'üncü sırada tamamlayarak adını finale yazdıramadı.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
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