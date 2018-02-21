Brady Leman'dan altın madalya
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Kanadalı serbest stil kayakçı Brady Leman, erkekler kros kategorisinde altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, serbest stil kayak branşında erkekler kros finali yapıldı.
Kanadalı Leman, finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan İsviçreli Marc Bischofberger gümüş, Rusya'dan Olimpik Sporcular takımı adına yarışan Sergey Ridzik ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:45
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Pepe ne yapsın!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Pepe daha ne yapsın doğru, hiç bir futbolcu bir şey yapmayınca , hele sol kanat diye bir şey yoktu.
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 7
Yorum
bjk advers Ş.Güneş için başlarken SAYINMI desem bilmiyorum ! Şenol Güneş Jupp Heynckes'ide hakemin üstüne itseydi tıpkı Mehmet Özdileği ittiği gibi !
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 12
Yorum
TARAFTAR Kapanan takımlara karşı zorlanan beşiktaş , atak oynayan takımlara karşı zaten perişan oluyormuş.
Brady Leman'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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