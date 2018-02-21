CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'dan altın madalya

    <a href="/index/brady-leman?id=853783d9-3a44-4df8-bb9b-c5bbd4aeb53c" class="" rel="tag">Brady Leman</a>'dan altın madalya

    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Kanadalı serbest stil kayakçı , erkekler kros kategorisinde altın madalya kazandı.

    'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 12. gününde, serbest stil kayak branşında erkekler kros finali yapıldı.

    Kanadalı Leman, finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. Müsabakada ikinci sırayı alan İsviçreli Marc Bischofberger gümüş, 'dan Olimpik Sporcular takımı adına yarışan Sergey Ridzik ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN