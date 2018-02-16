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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Hamza’ya aİle dopİngİ

    Hamza’ya aİle dopİngİ

    ’nda bugün piste çikacak olan Hamza’nın ailesi, 16 saatlik uçak yolculuğu ile ’dan ’ye geldi

    MİLLİ kayakçı Hamza Dursun'a annesi, 16 saatlik uçak yolculuğu ile 'dan 'ye gelip moral verdi. İki yıl önce yaşadığı hastalığı annesinin desteği sayesinde atlatarak kayaklı koşuya dönen Hamza'yı ailesi 'de yalnız bırakmadı. Hamza, 2018 PyeongChang 'nda bugün yarışacağı 15 km serbest yarış öncesi annesi Asiye Dursun ile buluştu. Hamza, "P&G'ye Olimpik Anneler Projesi ile bana ve anneme destek olduğu için teşekkür ediyorum." dedi.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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