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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    17 yaşında gelen rekor

    17 yaşında gelen rekor
    PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler snowboard slopestyle kategorisinde altın madalyaya ulaşan 17 yaşındaki Redmond Green, tarihi bir başarıya imza attı. ABD'li sporcu, 2000 yılı sonrasında doğup kış olimpiyatlarında madalya kazanan ilk isim oldu. 17 yıl 227 günlük olan Gerard ayrıca, tüm snowboard kategorilerinde kazanan tarihin en genç sporcusu oldu.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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