CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ölümden döndü, olimpiyat madalyası kazandı

    Ölümden döndü, olimpiyat madalyası kazandı

    Yaklaşık bir yıl önce antrenman sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Kanadalı snowboard sporcusu Mark , 2018 PyeongChang 'nda kazandı.

    Antrenman yaptığı sırada ağaca çarparak ağır yaralanan ve uzun süre hayatta kalma mücadelesi veren , 'nin PyeongChang kentinde düzenlenen olimpiyatlarda elde ettiği madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

    Geçen yıl mart ayında ülkesindeki bir kayak merkezinde geçirdiği bu kazanın ardından spora dönmesi dahi zor gözüken 24 yaşındaki sporcu, erkekler snowboard slopestyle kategorisinde yarıştığı olimpiyatlarda 85,20 puanla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.

    McMorris, kazadan sonra 1,5 saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından helikopterle hastaneye kaldırılmış ve genç sporcunun vücudunun çeşitli yerlerinde 16 kırık meydana gelmişti.

    Uzun süre komada kalan McMorris, başından geçen olayı büyük bir araba kazasına benzettiğini belirterek, "Hareketimi çalışırken ağaç bir anda karşıma çıktı. Ne olduğunu anlayamadım. Uzun süre kurtarılmak için bekledim. Tüm bekleme sürecini hatırlıyorum. Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum. Ağaca çarptıktan sonra hareketsiz yatarken bir daha snowboard yapamayacağımı ve öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı.

    'da düzenlenen 2014 Soçi 'nda da aynı kategoride kazanan McMorris'in 2013 Dünya Snowboard Şampiyonası'nda da bir gümüş madalyası bulunuyor.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ölümden döndü, olimpiyat madalyası kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN