Teşekkürler Fatih Arda
Fatih Arda İpçioğlu, 79 metrelik bir atlayış yaptı, 68.2 puan aldı. Milli kayakçı, elemeyi aşamadı ama gelecek adına umut saçtı
TÜRK sporu için dün tarihi günlerden biri yaşandı. Güney Kore'de gerçekleştirilen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama müsabakaları yapıldı. Oyunların 94 yıllık tarihinde ilk kez bu kategoride Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Fatih Arda İpçioğlu da sahne aldı.
KAYAKLA atlamada olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan 20 yaşındaki sporcu, 79 metreye ulaşırken, 68.2 puan aldı. Milli kayakçı, bu atlayışıyla 57. olurken, elemeleri aşamadı. Dünyanın en iyi 65 ismi arasına giren Fatih, daha çok çalışacağını belirtip, herkese teşekkür etti.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:36
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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