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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Teşekkürler Fatih Arda

    Teşekkürler Fatih Arda
    94 yıllık tarihi boyunca yalnızca TV'den takip ettiğimiz kayakla atlamada bu kez bir Türk vardı

    , 79 metrelik bir atlayış yaptı, 68.2 puan aldı. Milli kayakçı, elemeyi aşamadı ama gelecek adına umut saçtı

    TÜRK sporu için dün tarihi günlerden biri yaşandı. Güney Kore'de gerçekleştirilen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama müsabakaları yapıldı. Oyunların 94 yıllık tarihinde ilk kez bu kategoride Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Fatih Arda İpçioğlu da sahne aldı.

    KAYAKLA atlamada olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk olan 20 yaşındaki sporcu, 79 metreye ulaşırken, 68.2 puan aldı. Milli kayakçı, bu atlayışıyla 57. olurken, elemeleri aşamadı. Dünyanın en iyi 65 ismi arasına giren Fatih, daha çok çalışacağını belirtip, herkese teşekkür etti.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:36
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