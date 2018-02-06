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    06 Şubat 2018, Salı
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    Kar yağmayınca asfaltta antrenman yaptılar

    Kar yağmayınca asfaltta antrenman yaptılar

    'ta Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanan kayak takımı sporcuları, yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle asfaltta antrenman yapıyor.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü gözetiminde havalimanı yolunda çalışma yapan sporculara sürücüler de destek veriyor. Süleyman Yıldırım, yaptığı açıklamada, kar yağmamasının çalışmalarını olumsuz etkilediğini anlattı.

    "Bu yıl kar yağmaması nedeniyle çok zorluk çektik. Antrenmanlarımızı tekerlekli kayakla asfaltta yapıyoruz." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu ayın 9 ile 11'inde 'da yapılacak K2 Ligi'ne, 11 Şubat'ta ise 'da K1 Ligi yarışmalarına katılacağız. 65 lisanslı sporcumuz var. Liglerde yarışan 30 sporcumuz bulunuyor. Milli takımda 6 sporcumuz var. Kar olmaması bizim için sıkıntı. Çünkü antrenmanlarını kar üzerinde yapan başka bir ilin yarışmacılarına yetişmek zor oluyor. Biz bu yıl onun sıkıntısını yaşıyoruz."

    Milli kayakçı Mine Kılıç da şampiyonalara asfaltta yürüttükleri çalışmalarla hazırlandıklarını belirterek, "2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne hazırlanıyoruz. Bu yıl kar yağmadı, zor durumdayız. Asfalta şampiyonaya hazırlanıyoruz. Kondisyon ve güç çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:44
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