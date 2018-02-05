Perde kornişi kış olimpiyatlarına taşıdı

Yaklaşık 10 yıldır kayaklı koşu yapan ve 4 yıldır milli takım formasını giyen Ömer, yaptığı açıklamada, yoğun bir çalışmanın ardından ilk kez olimpiyat kotası almayı başardığını söyledi.

Kış olimpiyatlarında ilk kez yer alacağı için mutlu olduğunu dile getiren 23 yaşındaki milli sporcu, "Kayaklara benzer şekilde kornişleri ayağıma bağlayarak kaymaya başladım. Sonrasında profesyonel bir şekilde bu sporu yapmaya başladım." dedi.

Van'ın Abalı köyüne yapılan kayak tesisiyle branşa ilgi duyduğunu anlatan Ömer, "İlk önceleri perdelerin kornişlerini ayağıma bağlayarak kaymaya başladım. Amcamın beni yönlendirmesiyle kayağa başladım. Tesis yapıldığında orada spor yapan insanlara bakıyordum. Şimdi buradayım." diye konuştu.

Olimpiyatlar için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getiren milli kayakçı, şöyle devam etti:

"Kayaklı koşu, hem klasik ve hem de paten stilinden oluşuyor. Yıllık çalışma programlarımız çok yoğun geçiyor. Kotayı geçebilmek için yıllık 6 bin kilometre koştuk. Bizim bunu 10 bin, 11 bin arası yapmamız gerekiyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Her antrenmanda da 5-6 saat çalışıyorum. Ortalama 50 kilometrelik antrenmanlarım var."

"DEVLETİMİZ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Olimpiyatlara katılabilmek için ilk 300 sporcu içinde olunması gerektiğini anlatan Ömer Ayçiçek, kendisinin 268. olarak Güney Kore'de yarışacağını söyledi.



"4 yıldır çalışıyoruz." diyen Ömer, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için en iyisini yapmaya çalışacağız. Bir önceki olimpiyatlara göre ülkemizi daha iyi temsil edeceğimize inanıyorum. 2022 Pekin ve 2026 olimpiyatları için ilk 30 içinde yer almayı hedefliyoruz."

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda da mücadele etmeyi hedeflediğini ifade eden milli sporcu, "Gelecek olimpiyatlarda da beni göreceksiniz. Biliyorsunuz biz doğuda yaşayan insanlarız. Ailemize destek vermek zorundayız. Sponsorumuz yok. İnşallah yapmak istiyorum. 10 yıl peşinde koştum. Bu sporu geliştirmek için spor lisesine yazıldım. Daha sonra bir yıl çalışarak milli takıma seçildim. Her sporcunun hayali yarışmalarda ilk 3'e girmektir." şeklinde görüş belirtti.

Annesinin yemeklerinin kendisi için doping etkisi oluşturduğunu belirten Ömer, "Bulunduğumuz coğrafi şartlarda rakım yüksek. Dayanıklılığımız daha fazla. Ayrıca daha doğal besleniyoruz. Annemin güzel yemekleri benim en büyük destekçim. Yüksek rakımda antrenmanlar daha etkili oluyor." ifadelerini kullandı.