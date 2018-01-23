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    23 Ocak 2018, Salı
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    Tarihte ilk

    Tarihte ilk

    , büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcu, ’na katılmaya hak kazanan ilk Türk kayakçı oldu

    ERZURUM'DA düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları'nda piste çıkan Fatih Arda İpçioğlu tarih yazdı. Genç kayakçı, 127.5 metrelik atlayışla, Güney Kore'de yapılacak 2018 'na katılmaya hak kazandı. İpçioğlu, bu branşta olimpiyatlara katılacak ilk Türk sporcu unvanını aldı. 9-25 Şubat'ta yapılacak dev organizasyonda yer alacak diğer sporcular şöyle: Alp disiplini: Serdar Deniz, Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, artistik buz pateni buz dansı: Alper Uçar, Alisa Agafonova.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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